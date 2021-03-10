За падение ребенка с аттракциона оштрафован директор парка отдыха в Самаре

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В Кировском районном суде закончили рассматривать уголовное дело в отношении генерального директора парка аттракционов «Хлоп Топ» Сергея Луконина. Его признали виновным в инциденте, в котором пострадал семилетний ребенок.

ЧП произошло 2 мая 2019 года в семейном парке активного отдыха, который находится в ТЦ «Московский». В тот день с аттракциона «Радужная сеть» упал маленький мальчик. Вот что рассказали родители о том инциденте:

— Сын катался на «груше», как на качелях, и слетел с нее прямо на пол. Под снарядом не было никакого мата. Ребенок потерял сознание, его госпитализировали. Мы две недели лежали в больнице Середавина. Нейрохирург поставил диагноз: открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга легкой степени, линейный перелом лобной кости справа с переходом на основание черепа в передней черепной ямке и скопление крови в придаточных пазухах носа, — сообщила 63.RU мама ребенка.

Женщина требовала у представителей прокуратуры района проверить безопасность аттракционов. По ее словам, аналогичные конструкции в других городах висят ниже и гораздо безопаснее для детей.

После инцидента сотрудники «Хлоп Топа» представили свою версию произошедшего:

— Весь пол у нас застелен мягкой травой. Мата под этим снарядом не предусмотрено. Ребенок улетел дальше снаряда, на котором катался. Мы сами шокированы случившимся. Травма серьезная. Никогда раньше на этом или других аттракционах такого не было. Во-первых, ребенок не сможет сам сесть на этот снаряд. Это высоко. А во-вторых, ребенок сам не раскачается на мяче, потому что он тяжелый. Все это прорабатывается на заводе-изготовителе. А здесь просто сопровождающее лицо сильно раскачивало ребенка на протяжении долгого времени. И непонятно, по какой причине произошло падение. Либо мальчику уже плохо стало, когда его раскачивали, либо его сильно толкнули так, что он слетел с этого шарика, на котором катался. Просто он отлетел в ту зону, где априори даже мата не могло бы и быть. Поэтому здесь не мат был виноват совершенно, а неосторожная, так скажем, игра с ребенком. Мы оказали первую помощь, вызвали скорую помощь, ребенка оперативно отправили в больницу, — рассказала 63.RU представитель семейного парка активного отдыха «Хлоп Топ» Дарья Дубова.

Тем не менее в 2019 году в отношении руководителя парка аттракционов возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда». Его расследование закончилось год спустя, в мае 2020, а рассмотрение в суде начали в июне. Приговор по этому делу вынесли полгода спустя.

— Причиной инцидента стало нарушение требований ГОСТа генеральным директором парка развлечений. Он не обеспечил соблюдение требований безопасности эксплуатации аттракционов. Сергея Луконина приговорили к штрафу в доход государства в размере 200 тысяч рублей, — сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.