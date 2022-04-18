За один день в Тольятти пострадали двое пешеходов

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17 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 6 человек.

Одно из ДТП произошло в 15:54 в Автозаводском районе Тольятти. Водитель 2004 года рождения (по данным инспекторов ГИБДД, 17-летний молодой человек не имел права на управление транспортными средствами), управляя автомобилем «ВАЗ 21074», двигался по ул. Революционной. В районе д. №82 водитель допустил наезд на пешеходное ограждение справа по ходу движения транспортного средства с последующим наездом на женщину-пешехода 1960 года рождения, которая шла по тротуару справа по ходу движения автомобиля. Женщина-пешеход госпитализирована.

Еще одно ДТП произошло в 14:30 в Автозаводском районе Тольятти. Водитель 1968 года рождения (с апреля 2021 года к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 9 раз), управляя автомобилем «Toyota Corolla», напротив д. № 5 по ул. Льва Яшина совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2012 года рождения. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что пешеход переходил проезжую часть в жилой зоне слева направо по ходу движения автомобиля без сопровождения взрослого. Пешеход госпитализирован.