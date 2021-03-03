За невыполнение законных требований самарские приставы приостановили производство

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Директор предприятия отказался предоставить запрашиваемую надзорными органами документацию.

Судебные приставы приостановили деятельность общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего производство пластмассовых изделий, за нарушение административного законодательства на 14 суток.

В Волжском районе в ходе проверки по вопросу исполнения трудового законодательства, директор предприятия отказался предоставить запрашиваемую надзорными органами документацию. В рамках судебного заседания было установлено, что руководство компании не предоставило затребованные комиссией правоустанавливающие документы на организацию, локальные акты по оплате труда, приказы о приемах, увольнении работников, книгу учета трудовых книжек, журналы инструктажей по охране труда и другие документы необходимые для проверки, совершив тем самым административное правонарушение предусмотренное ч. 3 ст. 17.7 КоАП РФ «Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении». Суд назначил юридическому лицу наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 14 суток.

В отделении судебных приставов Волжского района Самарской области на основании исполнительного документа возбуждено производство о приостановлении деятельности. Судебными приставами-исполнителями совершен выезд по месту нахождения общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего производство пластмассовых изделий. Помещение опечатано. Деятельность юридического лица приостановлена.

Соблюдение режима по приостановлению деятельности будет проверяться судебными приставами.