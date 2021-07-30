За нецензурные выражения в суде тольяттинец получил штраф

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Судебные приставы по ОУПДС привлекли к ответственности жителя Тольятти, который, находясь в суде, нецензурно выражался в адрес должностных лиц. Мужчина, находясь в здании мировых судей Комсомольского района Тольятти, громко выражал свое недовольство в форме нецензурной брани.

На требование судебного пристава по ОУПДС прекратить вести себя вызывающе, гражданин не реагировал, продолжая использовать ненормативную лексику. В связи с этим в отношении него составили протокол по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ «Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов». За данное правонарушение суд назначил любителю бранной речи наказание в виде административного штрафа.

С начала 2021 года за неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по ОУПДС к административной ответственности по ст. 17.3 КоАП РФ «Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов» был привлечен 271 гражданин. Данные лица своими действиями нарушали правила, установленные в суде.