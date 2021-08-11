За неисполнение родительских обязанностей сызранец проведет 40 часов на обязательных работах

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В отношении мужчины возбуждены 2 исполнительных производства о взыскании алиментных платежей на содержание несовершеннолетних сына и дочери от разных браков.

Алиментщик накопил долг свыше 150 тысяч рублей. Судебным приставом в отношении должника составлен протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Суд назначил мужчине, задолжавшему своим несовершеннолетним детям от разных браков, наказание в виде 40 часов обязательных работ, которые ему предстоит провести за общественно полезным трудом.

Судебным приставом должник также был предупрежден, что в случае дальнейшего уклонения от исполнения своих обязанностей, ему грозит уголовная ответственность по ст. 157 УК РФ, предусматривающая наказание вплоть до лишения свободы на срок до одного года.