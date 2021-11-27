За минувшие сутки в регионе горели пять бань

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За минувшие сутки в регионе произошло пять таких пожаров. Бани горели в Красноярском, Исаклинском, Борском и Ставропольском районах. К счастью, никто не пострадал.

По размеру ущерба самый большой пожар произошел в частной бане в селе Ягодное Ставропольского района, где площадь пожара составила 30 кв. метров. Для ликвидации пожара были задействованы 2 единицы техники и 9 человек личного состава. Чуть меньше (25 кв.м.) составила площадь пожара в деревне Висловка Красноярского района, где также горела частная баня. Для ликвидации огня привлекались 3 единицы техники и 9 человек личного состава. Причины пожаров устанавливаются.

Чтобы избежать подобных пожаров и неприятных последствий, нужно обратить внимание на особенности постройки и эксплуатации бани. Большую роль в этом вопросе играет сознательность самих людей, эксплуатирующих баню.

Печь в русской бане – это огнеопасное сооружение. За 5–7 часов она нагревается до температуры 800 °С. Древесные материалы, соприкасающиеся с раскаленными частями печи, могут воспламениться уже при температуре 300 °С. Это нужно учитывать при кладке и расположении печи внутри строения.

При установке металлических печей покупайте только сертифицированные изделия заводского производства. Ремонт и кладку кирпичных печей доверяйте квалифицированным специалистам.

Поверхность пола, расположенная непосредственно перед растопочной дверцей печи должна быть покрыта металлическим листом, размером 50х70 см, чтобы искры и выпавшие угли не послужили причиной пожара.

Все деревянные части здания должны находиться на достаточном расстоянии от печи и дымоходов или должны быть хорошо изолированными от них, для чего применяется кирпич, асбест, или пропитанный глиняным раствором войлок. Конструкции потолка из горючих материалов, не защищенные от возгорания, должны находиться от верха перекрытия кирпичной печи на расстоянии не меньше 35 см, а у металлических печей – на расстоянии не менее 1,2 метра.

Особую опасность представляют трещины в дымовых каналах, которые образуются вследствие действия высокой температуры. Причиной пожара также может служить возгорание сажи, накопившейся в каналах в большом количестве. Необходимо регулярно проверять дымовые трубы и дымовые каналы на предмет появления трещин. Желательно, чтобы работы по очистке сажи проводились специалистами.

При эксплуатации бани, а особенно при растопке печи, надо следить за тем, чтобы тлеющие угольки не выпали из топки, не допускать перекала печи. Уходя из бани, следует убедиться, что все топливо прогорело. Заблаговременно, еще перед началом строительных работ, необходимо позаботиться о правильном, и, главное, безопасном выборе места расположения бани. Не забывайте о противопожарных разрывах: нередко пожар, начавшийся в бане, распространяется и на дом, если он расположен близко или даже под одной крышей. В современных банях используются все достижения современной жизни: освещение, обогреватели, вентиляторы, кондиционеры и т. п. Следите за состоянием электропроводки, розеток и выключателей.

При возникновении пожара необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01», сообщили в пресс-службе облМЧС.

Фото: pixabay