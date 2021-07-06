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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

За изготовление, приобретение и использование поддельного сертификата о вакцинации или QR-кода предусмотрена уголовная ответственность

6 июля 2021 14:01
237
За изготовление, приобретение и использование поддельного сертификата о вакцинации или QR-кода предусмотрена уголовная ответственность

О подобных противоправных фактах необходимо сообщать в ближайший отдел полиции или телефону 112.

Сотрудники полиции напоминают: за подделку сертификатов о вакцинации против COVID-19, продажу подтверждающего вакцинацию документа с присвоением несуществующего QR-кода о вакцинации без посещения прививочного кабинета или подмена вакцины инъекцией витаминизированным раствором с последующей утилизацией ампулы с настоящей вакциной для целей получения сертификата и QR-кода предусмотрена уголовная ответственность.

ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан сообщать о ставших известными фактах подделки, продажи и использования документов о вакцинации от коронавирусной инфекции в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8 –(846) - 278-22-22 или 112, или по телефонам дежурных частей городских и районных ОВД, номера телефонов можно найти на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области в разделе «Контакты». Оставить свое обращение вы можете на сервисе приема обращений сайта 63.мвд.рф. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.

Теги: QR-код подделка документов сертификат

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