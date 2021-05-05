За долги по налогам у самарской автомобилистки арестовали Hyundai ix35

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Жительница г. Самары не захотела расставаться с автомобилем из-за долга по налогам. После ареста судебными приставами транспортного средства женщина полностью погасила задолженность почти в 230 тысяч рублей.

В отношении самарчанки в Межрайонном отделении судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов по г. Самаре возбуждено исполнительное производство о взыскании с нее налогов в размере 217 тысяч рублей. Добровольно долг женщина не погашала. В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем в соответствии со ст. 112 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 11,5 тысяч рублей.

Судебными приставами с целью проверки имущественного положения должницы направлены запросы в регистрирующие органы и установлено, что женщине принадлежит автотранспортное средство «Hyundai ix35». Судебный пристав-исполнитель совершил выход по месту жительства гражданки и составил акт описи и ареста иномарки. Женщине разъяснили, что если она свою задолженность по налогам не погасит, то «Hyundai ix35» будет реализована в счет оплаты долга. Однако должница долг по налоговым платежам не погасила. Сотрудники Службы выехали к ней домой с целью изъятия автотранспортного средства и передачи его для дальнейшей реализации. Дома ее не удалось застать. Судебным приставом-исполнителем была оставлена повестка о явке на прием. На следующий день женщина прибыла в отдел. Сотрудниками Службы ей было вручено требование о предоставлении транспортного средства для составления акта описи и ареста. Узнав о том, что автомобиль будет изъят и отправлен на торги, должница в тот же день оплатила задолженность в размере 230 тысяч рублей.