За долг в 400 тысяч судебные приставы арестовали иномарку самарца

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В Межрайонном отделении судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов по г. Самаре в отношении жителя областной столицы на исполнении находится сводное исполнительное производство о взыскании налогов на общую сумму в почти 400 тысяч рублей. В связи с тем, что мужчина в добровольном порядке задолженность не погашал, в отношении него было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 27 тысяч рублей.

Также в отношении его автомобиля «Volkswagen Touareg» сотрудниками ведомства был составлен акт описи и ареста. Само транспортное средство было оставлено на ответственное хранение должнику. Однако арест транспортного средства мужчину погасить задолженность не побудил. В результате чего судебным приставам-исполнителям пришлось изъять находящийся в аресте внедорожник. Автомобиль передали на ответственное хранение специализированной организации, которая будет следить за сохранностью арестованного имущества и нести ответственность за его порчу.

Если мужчина долг не оплатит, иномарка отправится на реализацию, а вырученные денежные средства пойдут на погашение задолженностей, которые успел накопить житель г. Самары.