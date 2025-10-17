За 4 дня ОПМ «Нелегал-2025» полицейские Самарской области пресекли 300 административных правонарушений

115

На территории Самарской области проходит очередной этап комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2025», который стартовал 13 октября.

В операции по противодействию незаконной миграции принимают участие полицейские областного гарнизона МВД и сотрудники территориальных органов безопасности, в том числе пограничные органы, а также сотрудники Росгвардии и линейных органов полиции на транспорте.

Целями «Нелегал-2025» являются выявления и пресечения нарушений миграционного законодательства Российской Федерации, каналов незаконной миграции и их организаторов, а также иных противоправных деяний, связанных с незаконной миграцией – сообщил начальник Управления по вопросам миграции Главного Управления МВД России по Самарской области полковник полиции Денис Сафаров.

Денис Тимурович подчеркнул, что всего за 4 дня проведения операции полицейские пресекли 300 правонарушений и 36 преступлений в сфере миграции, в том числе установлено 5 иностранных граждан, не исполнивших решения об административном выдворении. В настоящее время указанные лица помещены в Центр временного содержания иностранных граждан до исполнения решения.

Сотрудники полиции напоминают: обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 112.

Работа в рамках операции «Нелегал» продолжается.