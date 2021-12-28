За 11 месяцев 2021 года на территории Самарской области в ДТП 302 человека погибли

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За 11 месяцев 2021 года на территории Самарской области зарегистрировано 2 690 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 3 356 человек, из которых 302 погибли.

Об этом рассказал врио заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области – начальник ГСУ полковник юстиции Игорь Бровяков.

За указанный период 2021 года следователями органов внутренних дел Самарской области к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» привлечено 265 лиц.

Одним из дорожно-транспортных происшествий, совершенным водителем по причине невнимательности к дорожной обстановке, является ДТП, произошедшее 16 февраля 2019 в Елховском районе Самарской области. Водитель автомобиля «МАЗ-5432» в составе полуприцепа «SHMITS», в темное время суток, в условиях наледи, проявил небрежность, и, превысив скорость, потерял контроль за движением транспортного средства. В результате чего он выехал на встречную полосу, где, перекрывая обе полосы движения, допустил столкновение с автомобилями «Chevrolet Lacetti» и «ВАЗ-2114», двигавшимися друг за другом, во встречном направлении по своей полосе движения. В аварии погиб водитель автомобиля «Chevrolet Lacetti», а пассажирам автомобилей «Chevrolet Lacetti» и «ВАЗ-2114» причинены тяжкие телесные повреждения.

В настоящее время уголовное дело в отношении водителя автомобиля «МАЗ-5432» рассматривается в суде. В рамках расследования дела, следователем проведены автотехнические и иные судебные экспертизы, а также ряд следственных действий и иных процессуальных мероприятий, позволивших установить полную картину ДТП и собрать доказательства, послужившие основанием для привлечения последнего к уголовной ответственности.

Другим примером нарушения скоростного режима и правил обгона на трассе, может послужить дорожно-транспортное происшествие, произошедшее в середине мая 2021 на территории Сергиевского района Самарской области. Водитель автомобиля «ВАЗ-21124» двигаясь по автодороге М-5 «Урал» в направлении г. Уфа, не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «КАМАЗ». В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-21124» и три его пассажира скончались на месте происшествия.

Всегда нужно помнить, что водитель несет ответственность не только за себя, но и за других участников дорожного движения.