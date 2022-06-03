Взрывотехники Росгвардии уничтожили более 50 боеприпасов в Самарской области

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Сотрудники инженерно-технической группы ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области уничтожили разнокалиберные артиллерийские снаряды от 100 до 230 мм середины XX века, боевые гранаты РГД-5, РГО, Ф-1, обнаруженные на территории Борского района неподалёку от заброшенного военного полигона.

Боеприпасы находились в состоянии сильной коррозии. Учитывая то, что снаряды представляли опасность для окружающих, взрывотехники ОМОН Росгвардии, соблюдая все меры предосторожности, уничтожили их на месте обнаружения.