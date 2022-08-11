Я нашел ошибку
Главные новости:
Одно судно с украинским зерном не смогло выйти из порта Черноморск
Одно судно с украинским зерном не смогло выйти из порта Черноморск
В Самаре пройдет легкоатлетический марафон на Кубок Главы города
В Самаре пройдет легкоатлетический марафон на Кубок Главы города
Тольяттинец у себя в однокомнатной квартире фиктивно прописал 10 иностранцев
Тольяттинец у себя в однокомнатной квартире фиктивно прописал 10 иностранцев
В Самарской области водитель сбил пешехода и выплатил 120 тысяч рублей
В Самарской области водитель сбил пешехода и выплатил 120 тысяч рублей
Самарчанка перечислила мошеннику на онлайн-кошелек больше 650 тысяч рублей
Самарчанка перечислила мошеннику на онлайн-кошелек больше 650 тысяч рублей
«Единая Россия» установит в общественных местах в регионах стеллажи в рамках акции «Книги - Донбассу»
«Единая Россия» установит в общественных местах в регионах стеллажи в рамках акции «Книги - Донбассу»
Взрывчатое вещество нашли в сарае в Приволжском районе
Взрывчатое вещество нашли в сарае в Приволжском районе
Водитель из Нефтегорска выпил в 8 раз больше разрешенного
Водитель из Нефтегорска выпил в 8 раз больше разрешенного
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.45
0.07
EUR 61.7
0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет легкоатлетический марафон на Кубок Главы города
Полицейские губернии присоединились к Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка».
«ВолгаФест 2022» пройдет в Самаре на первой очереди набережной с 23 по 28 августа
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Взрывчатое вещество нашли в сарае в Приволжском районе

11 августа 2022 10:29
107
Взрывчатое вещество нашли в сарае в Приволжском районе

Сотрудникам ОМВД России по Приволжскому району поступила оперативная информация о том, что 45-летний местный житель незаконно хранит в своем доме взрывчатое вещество – порох.

Полицейские в присутствии понятых провели осмотр жилища и придомовой территории. В сарае оперативники обнаружили и изъяли металлическую банку, в которой находилось сыпучее вещество черного цвета. Изъятое было направлено на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. По результатам экспертизы установлено, что предъявленное на исследование вещество, массой около 79 грамм, является бездымным порохом промышленного изготовления.

По данным сотрудников полиции, задержанный владельцем охотничьего оружия не является, к уголовной ответственности не привлекался. Мужчина пояснил полицейским, что порох он обнаружил в сарае, через несколько лет после покупки частного дома. О том, что для хранения пороха нужны соответствующие разрешительные документы он знал, однако переступил закон, решив оставить его для собственных нужд. Данная версия тщательно проверяется сотрудниками полиции.

В настоящее время следственным отделением ОМВД России по Приволжскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. 

Сотрудники полиции напоминают. Если у Вас имеются незарегистрированное оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывные устройства и взрывчатые вещества, которые Вы нашли, либо они остались от умерших родственников и т.п., данные предметы необходимо сдать в территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации Самарской области в ближайший отдел полиции. Этим Вы обезопасите себя, а также сможете получить материальное вознаграждение.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В центре Самары временно ограничат движение
11 августа 2022  09:37
В центре Самары временно ограничат движение
147
Объявлен желтый уровень опасности в Самарской области
10 августа 2022  13:04
Объявлен желтый уровень опасности в Самарской области
353
В налоговых инспекциях Самарской области пройдут мастер-классы для граждан
10 августа 2022  12:29
В налоговых инспекциях Самарской области пройдут мастер-классы для граждан
344
В Самаре временно ограничат движение транспорта из-за мероприятий, посвященных Дню ВВС России
10 августа 2022  12:19
В Самаре временно ограничат движение транспорта из-за мероприятий, посвященных Дню ВВС России
420
«ВолгаФест 2022» пройдет в Самаре на первой очереди набережной с 23 по 28 августа
10 августа 2022  12:00
«ВолгаФест 2022» пройдет в Самаре на первой очереди набережной с 23 по 28 августа
358
Весь список