Взрывчатое вещество нашли в сарае в Приволжском районе

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Сотрудникам ОМВД России по Приволжскому району поступила оперативная информация о том, что 45-летний местный житель незаконно хранит в своем доме взрывчатое вещество – порох.

Полицейские в присутствии понятых провели осмотр жилища и придомовой территории. В сарае оперативники обнаружили и изъяли металлическую банку, в которой находилось сыпучее вещество черного цвета. Изъятое было направлено на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. По результатам экспертизы установлено, что предъявленное на исследование вещество, массой около 79 грамм, является бездымным порохом промышленного изготовления.

По данным сотрудников полиции, задержанный владельцем охотничьего оружия не является, к уголовной ответственности не привлекался. Мужчина пояснил полицейским, что порох он обнаружил в сарае, через несколько лет после покупки частного дома. О том, что для хранения пороха нужны соответствующие разрешительные документы он знал, однако переступил закон, решив оставить его для собственных нужд. Данная версия тщательно проверяется сотрудниками полиции.

В настоящее время следственным отделением ОМВД России по Приволжскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции напоминают. Если у Вас имеются незарегистрированное оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывные устройства и взрывчатые вещества, которые Вы нашли, либо они остались от умерших родственников и т.п., данные предметы необходимо сдать в территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации Самарской области в ближайший отдел полиции. Этим Вы обезопасите себя, а также сможете получить материальное вознаграждение.