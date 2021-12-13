Взрыв в женском монастыре в Серпухове: семеро пострадавших

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Семь человек пострадали, по уточненным данным, в результате взрыва на территории Серпуховского женского монастыря, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

"К двум пострадавшим при взрыве добавились еще пять человек, их осматривают медики", - сказал собеседник агентства.

Ранее представитель экстренных служб заявил РИА Новости, что, по предварительной информации, возле входа в православную гимназию на территории монастыря неизвестный привел в действие взрывное устройство, пострадал он и проходивший мимо 15-летний подросток.