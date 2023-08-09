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Взрыв на территории завода в Сергиевом Посаде: 56 пострадавших, есть погибший

9 августа 2023 20:36
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Взрыв на территории завода в Сергиевом Посаде: 56 пострадавших

 

Днем 9 августа произошел взрыв на территории ЗОМС. В экстренных службах заявили, что в результате случившегося был разрушен ангар на площади 1600 кв. м — склад с пиротехникой частной фирмы. Предположительно, помещение арендовала компания «Пиро-Росс».

Причиной ЧП, по предварительным данным, назвали человеческий фактор, а версию с атакой беспилотника в Следственном комитете исключили.

Было возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

После взрыва в Сергиевом Посаде скончалась 45-летняя женщина.

Собеседник уточнил, что женщина получила открытую черепно-мозговую травму, переломы и ожоги по всему телу.

Ранее в этот день губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число пострадавших на данный момент составляет 56 человек. 30 человек находятся в стационаре, шестеро из них — в реанимации.

Кроме того, Воробьев добавил, что спасателем понадобится около 12 часов для того, чтобы разобрать завалы. Он также подтвердил информацию о том, что из-под завалов достали троих пострадавших, состояние которых оценивается как тяжелое, пишут "Известия".

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