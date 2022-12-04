Взрыв газа: в Нижневартовске обрушились два этажа в жилой пятиэтажке

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Обрушение двух этажей произошло в жилом доме в Нижневартовске, есть пострадавшие, сообщили ТАСС в экстренных службах.

По последним данным, погибли пять человек.

По данным городской администрации в больницы доставили 10 человек.

На месте происшествия сейчас ведется разбор завалов. Всего из дома эвакуированы 52 человека.

Источник в экстренных службах также добавил, что причиной обрушения стал взрыв газа.

Для эвакуированных жильцов подготовили пункт временного размещения.

В МЧС подтвердили информацию о ЧП, но при этом, по данным ведомства, погибли двое жильцов, а трое других остаются под завалами.

Фото: соцсети