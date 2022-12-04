Взрыв газа: в Нижневартовске обрушились два этажа в жилой пятиэтажке

Обрушение двух этажей произошло в жилом доме в Нижневартовске, есть пострадавшие, сообщили ТАСС в экстренных службах.
По последним данным, погибли пять человек.
По данным городской администрации в больницы доставили 10 человек.
На месте происшествия сейчас ведется разбор завалов. Всего из дома эвакуированы 52 человека.
Источник в экстренных службах также добавил, что причиной обрушения стал взрыв газа.
Для эвакуированных жильцов подготовили пункт временного размещения.
В МЧС подтвердили информацию о ЧП, но при этом, по данным ведомства, погибли двое жильцов, а трое других остаются под завалами.
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