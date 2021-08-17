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Выживших на борту потерпевшего крушение Ил-112В нет, сообщает РИА Новости.

"Выражаем соболезнование родным и близким членов экипажа Николая Куимова, Дмитрия Комарова, Николая Хлудеева. ОАК окажет необходимую помощь семьям погибших", — говорится в заявлении Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Пять дней назад борт прибыл из Воронежа в Жуковский для участия в форуме "Армия-2021", который пройдет с 22 по 28 августа.

Сегодня летчики готовились к демонстрационным полетам. Опытный образец военного транспортника летел с аэродрома в Кубинке в Раменское и разбился в районе населенного пункта Никольское. После падения он взорвался.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта. По предварительным данным, причиной трагедии стало возгорание в правом двигателе.

На земле жертв и разрушений нет.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости