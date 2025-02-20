Вынесен приговор по делу о гибели альпинистки из Тольятти на Эльбрусе

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Во среду, 19 февраля, Эльбрусский районный суд КБР вынес приговор по уголовному делу о гибели пяти альпинистов при восхождении на Эльбрус 23 сентября 2021 года. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в суде.

Напомним, среди погибших была жительница Тольятти.

Как сообщили по факту вынесения приговора в СУ СК РФ по КБР, ныне осужденные в сентябре 2021 г. организовали туристический поход и собрали группу из 16 человек для восхождения на западную вершину горы Эльбрус. Работать на восхождении должны были четверо инструкторов-проводников, некоторые из которых не соответствовали квалификационным требованиям. При этом с учетом сложности маршрута сопровождать группу должны были не менее шести инструкторов. Также организаторы не приняли во внимание опасные погодно особенности восхождения в сентябре и не оценили готовность группы по уровню подготовки, амуниции и состоянию здоровья.

23 сентября 2021 г., около 2:00, организаторы, игнорируя плохую погоду, начали восхождение. На высоте более 5 тыс. м одна из участниц почувствовала себя плохо. Один из проводников отправился с ней вниз, но во время спуска женщина скончалась от переохлаждения. Оставшиеся гиды, несмотря на ухудшение погоды, продолжили подъем. В итоге неподготовленным туристам стало плохо, а проводники не смогли собственными силами спустить всю группу или своевременно организовать эвакуацию. Пятеро туристов погибли, а девять получили различные травмы.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Обвинение предъявили организатору восхождения и четырем гидам.

В марте 2022 г. уголовное дело поступило в Эльбрусский районный суд Кабардино-Балкарской Республики. Рассмотрение дела длилось более двух лет.

19 февраля огласили приговор организатору и двум проводникам. Так, организатора приговорили к пяти годам и семи месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а проводникам назначили от трех лет и двух месяцев до трех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

Прокуратура КБР уточняет, что осужденных также на два года лишили права заниматься оказанием туристских услуг.

В суде корреспонденту Волга Ньюс пояснили, что в материалы в отношении еще двух инструкторов-проводников выделены в отдельное производство.