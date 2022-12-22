Выход на лед вблизи строительства моста через р. Волга опасен для жизни!

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На мостовом переходе через р. Волга между населенными пунктами п. Климовка (правый берег) и с. Подстепки (левый берег) ведутся строительные работы в круглосуточном режиме.

Для обеспечения бесперебойной работы по возведению опор моста в акватории р. Волга поставка строительных конструкций и материалов осуществляется плавсредствами по воде, свободной ото льда.

Поддержание ледовой майны между правым и левым берегом р. Волги в створе мостового перехода выполняется в течение всего зимнего периода.

Выход (выезд) на лед, любителям зимней рыбалки или подледного лова, а также нахождение на береговой линии в районе строительства мостового перехода через реку Волга опасны для жизни!

Особенно опасно движение вблизи ледовой майны на снегоходах и квадроциклах, парусных катамаранах и т.д.

Не подвергайте свою жизнь опасности. Не выходите на лед!