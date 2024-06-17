Вячеслав Федорищев выразил соболезнования родным, близким и коллегам Светланы Хумарьян

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Почетный гражданин Самарской области, заслуженный работник культуры РСФСР ушла из жизни в возрасте 87 лет, пишет Сова.

- Это невосполнимая потеря для нашей губернии. Ушел выдающийся деятель культуры, с именем которого связаны важнейшие вехи театральной жизни региона.

Светлана Петровна Хумарьян всю свою жизнь посвятила искусству, достигла профессионального и общественного признания, внесла колоссальный вклад в развитие культуры Самарской области и России в целом.



Инициированные Светланой Петровной фестивали, конкурсы по сей день дарят людям радость и гордость за свой родной регион.

- Искренне скорбим вместе с родными, близкими, коллегами Светланы Петровны. Светлая память, - сказал глава региона.

Прощание со Светланой Хумарьян состоится 18 июня в зале прощания № 3 (Похоронный дом на ул. Борской, 108) с 12:00 до 13:00. Захоронение пройдет в 14:00 на кладбище "Рубежное".