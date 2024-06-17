Я нашел ошибку
Главные новости:
35% самарцев согласились бы на «черную» зарплату
35% самарцев согласились бы на «черную» зарплату
Сроки ремонта тепловых сетей Автозаводского района Тольятти скорректированы
Сроки ремонта тепловых сетей Автозаводского района Тольятти скорректированы
Путин взял под свой контроль разработку вакцин
Путин взял под свой контроль разработку вакцин
Тольяттинской городской клинической больнице №5 нашли нового главного врача
Тольяттинской городской клинической больнице №5 нашли нового главного врача
В Сызрани женщину насмерть сбили около перехода
В Сызрани женщину насмерть сбили около перехода
В правительстве Самарской области снова появилось вакантное место
В правительстве Самарской области снова появилось вакантное место
Вячеслав Федорищев провел два совещания с профильными министерствами правительства и коллегами из ВЭБ.РФ
Вячеслав Федорищев провел два совещания с профильными министерствами правительства и коллегами из ВЭБ.РФ
ГИБДД Самарской области за выходные выявлено свыше 1200 правонарушений
ГИБДД Самарской области за выходные выявлено свыше 1200 правонарушений
Наверх
Самара  +33 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.07
0.86
EUR 95.15
0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Творческая встреча с президентом кинофестиваля «Арткино» Сергеем Тютиным пройдет в Самаре
100-летие гастролей в Самаре Айседоры Дункан отметят в театре, где она выступала
В Тольятти прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Вячеслав Федорищев выразил соболезнования родным, близким и коллегам Светланы Хумарьян

17 июня 2024 13:03
103
Вячеслав Федорищев выразил соболезнования родным, близким и коллегам Светланы Хумарьян
 

Почетный гражданин Самарской области, заслуженный работник культуры РСФСР ушла из жизни в возрасте 87 лет, пишет Сова.

- Это невосполнимая потеря для нашей губернии. Ушел выдающийся деятель культуры, с именем которого связаны важнейшие вехи театральной жизни региона.

Светлана Петровна Хумарьян всю свою жизнь посвятила искусству, достигла профессионального и общественного признания, внесла колоссальный вклад в развитие культуры Самарской области и России в целом.

Инициированные Светланой Петровной фестивали, конкурсы по сей день дарят людям радость и гордость за свой родной регион.

- Искренне скорбим вместе с родными, близкими, коллегами Светланы Петровны. Светлая память, - сказал глава региона.

Прощание со Светланой Хумарьян состоится 18 июня в зале прощания № 3 (Похоронный дом на ул. Борской, 108) с 12:00 до 13:00. Захоронение пройдет в 14:00 на кладбище "Рубежное".

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев провел два совещания с профильными министерствами правительства и коллегами из ВЭБ.РФ
17 июня 2024  13:12
Вячеслав Федорищев провел два совещания с профильными министерствами правительства и коллегами из ВЭБ.РФ
152
 Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 17 июня
17 июня 2024  12:13
 Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 17 июня
147
Двенадцать туристических объектов из Самарской области номинированы на премию Russian Traveler Awards 2024
17 июня 2024  11:26
Двенадцать туристических объектов из Самарской области номинированы на премию Russian Traveler Awards 2024
238
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником медработников региона
16 июня 2024  10:46
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником медработников региона
431
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с Курбан-Байрамом
16 июня 2024  09:43
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с Курбан-байрамом
407
Весь список