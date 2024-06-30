Второй месяц самарского лета стартует с жары.

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Днем в понедельник, 1 июля, столбики термометров по области покажут +25... +30 °C, местами пройдут небольшие дожди. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду.

— В ночь на вторник, 2 июля, будет прохладней: +13... +18 °C. Днем же воздух прогреется до +28... +33 °C. Осадков не ожидается. Ветер сменит направление на западное и будет дуть со скоростью 5 — 10 метров в секунду. Такой же будет погода и в следующие сутки — 3 июля, — сообщила синоптик Приволжского УГМС Ирина Вытягова.

В июне 2024 года погодные аномалии стали для самарцев очередным испытанием. В регионе даже был побит рекорд по жаре, пишет 63.ру.