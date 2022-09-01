Вступил в силу приговор водителю автобуса, сбившего мотоциклиста в Новокуйбышевске

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По решению суда водителю, стаж которого составлял более 45 лет, назначили один год ограничения свободы.

В июле прошлого года в г. Новокуйбышевск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием водителя автобуса и мотоциклиста. Двигаясь по улице Шоссейной в направлении улицы Промышленная, 65-летний водитель автобуса марки «ПАЗ», при осуществлении маневра «поворот налево», не уступил дорогу и допустил столкновение с мотоциклом. В результате происшествия 28-летний мотоциклист получил множественные травмы, которые были квалифицированы следствием, как тяжкий вред здоровью.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Следствием собраны доказательства того, что фигурант имел возможность, не создавая опасности и помех другим участникам движения, уступить дорогу мотоциклу и избежать столкновения. Подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, с предъявленным ему обвинением согласился, в содеянном раскаялся.

Новокуйбышевский городской суд, изучив материалы уголовного дела, признал фигуранта виновным и назначил ему в качестве наказания один год ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Сотрудники полиции предупреждают, что правонарушения, которые совершаются участниками движения, не остаются без наказания. В большинстве случаев за противоправные деяния граждане привлекаются к административной ответственности. Уголовная ответственность за нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации установлена статьей 264 УК РФ. Так, уголовно наказуемым является нарушение ПДД или эксплуатация транспортных средств, которые повлекли за собой причинение тяжкого вреда здоровью человека или его смерть.