В Ставропольском районе на автодороге М5 столкнулись Лада Ларгус и Приора

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Сотрудники полиции работают на месте ДТП в Ставропольском районе.

По предварительной информации на автодороге М5 произошло столкновение двух легковых транспортных средств Лада Ларгус и Приора.

С места происшествия в медицинское учреждение доставлены водитель автомашины Лада Ларгус, 3 пассажира автомобиля Приора — женщина 1990 г.р., мальчик 2018 г.р., девочка 2020 г.р.

Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают беспрепятственный проезд транспортных средств, выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото из открытых источников