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В селе Андреевка Самарской области подросток погиб при пожаре в частном доме

27 января 2024 21:40
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В селе Андреевка Самарской области подросток погиб при пожаре в частном доме

Шестнадцатилетний подросток погиб при пожаре, который произошел в субботу в частном доме в селе Андреевка Самарской области, сообщило региональное следственное управление СК России в своем Telegram-канале. 

"В жилом частном доме, расположенном в поселке Андреевка в Богатовском районе Самарской области, произошел пожар. По предварительным данным, в результате пожара погиб 16-летний подросток… Предварительная причина пожара: неисправность проводки электрообогревателя", - говорится в сообщении ведомства. 

Богатовский межрайонный следственный отдел регионального СУСК России проводит доследственную проверку, следователи осматривают место происшествия и выясняют все обстоятельства пожара. 

Прокуратура региона сообщила в своем Telegram-канале, что взяла на контроль ход доследственной проверки. 

Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что помимо мальчика-подростка в доме на первом этаже находились его родители и трое других детей, которым удалось спастись. Погибший, предположительно, включил обогреватель на втором этаже и уснул, когда произошел пожар.

ФОТО: Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото ria.ru

© РИА Новости / Мария Девахина

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