Врио министра строительства Самарской области помещен под домашний арест

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Об изменении меры пресечения Михаилу Асееву ходатайствовало следствие.

Октябрьский районный суд Самары 22 ноября 2023 года поместил под домашний арест временно исполняющего обязанности областного министра строительства Михаила Асеева. Мера пресечения в отношении него избрана до 19 декабря 2023 года. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Самары. Михаила Асеева подозревают в превышении полномочий.

Ходатайство об изменении меры пресечения Михаилу Асееву поступило в четверг от следственной части Главного следственного управления ГУ МВД РФ по Самарской области, пишет СитиТраффик.