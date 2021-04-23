Возле Тольятти на пожаре нашли тело женщины

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В четверг, 22 апреля, примерно в 15:23 произошел пожар на ул. 66 в СНТ "Приморское" у с. Подстепки Ставропольского района, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горел частный дом на площади 80 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". Борьбу с огнем вели 17 человек, которые ликвидировали возгорание в 16:42.

В региональном управлении МЧС России отметили, что при тушении пожара было обнаружено тело женщины в возрасте около 57 лет.

Причина ее гибели выясняется. Также устанавливаются обстоятельства возгорания и причиненный пожаром ущерб, пишет Волга Ньюс.