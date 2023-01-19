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Воздушные "рейды" для поимки злостных нарушителей ПДД провели в Самарской области

19 января 2023 11:18
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Воздушные "рейды" для поимки злостных нарушителей ПДД провели в Самарской области

Аэростат оснащен мощной оптикой, которая способна выявить нарушителей за несколько километров.

В рамках месячника по безопасности дорожного движения сотрудники ГИБДД проводят комплексные профилактические мероприятия. Так, на днях сотрудники региональной Госавтоинспекции и сотрудники отдела беспилотных летательных аппаратов и привязных аэростатов Управления Росгвардии по Самарской области провели мониторинг соблюдения правил дорожного движения с помощью аэростата над наиболее аварийными участками дорог на территории Волжского района, с целью выявления грубых нарушений правил дорожного движения, связанных с обгоном, выездом на полосы встречного движения, которые являются наиболее частыми причинами возникновения серьезных аварий.

Аэростат представляет собой летательный аппарат, для создания подъемной силы которого используют гелий, благодаря чему он поднимается в воздух за несколько минут. На специальном подвесе аппарата устанавливается видеокамера высокого разрешения, способная фиксировать нарушения правил дорожного движения с точностью до метра. Радиус действия данной камеры - около десяти километров, а обзорность составляет 360 градусов, таким образом, профессиональная оптика позволяет со значительного расстояния различить государственный регистрационный знак автомобиля не только днем, но и в ночное время суток.

Механизм обработки полученных сведений о нарушителях довольно прост: как только камера аэростата фиксирует нарушение ПДД, информация передается ближайшему наряду ДПС, который останавливает водителя, отступившего от правил, и оформляет соответствующий протокол.

Сотрудники полиции уверены, что данное профилактическое мероприятие помогает повысить транспортную дисциплину. Подобные «рейды» на территории региона будут продолжены.

 

Теги: БДД

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