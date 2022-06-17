Возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка на детской площадке в Сызрани

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В Сызрани по факту травмирования ребенка 2018 года рождения на детской площадке возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенные в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет).

По версии следствия, 12 июня 2022 года в вечернее время 3-летний мальчик, катаясь на карусели, расположенной на детской площадке по улице Новостроящейся, получил травму пальца левой кисти, после чего был доставлен в одно из медицинских учреждений города для оказания необходимой помощи. По предварительным данным, причиной произошедшего явилось не обеспечение безопасного функционирования детского игрового оборудования.

В настоящее время следствием допрошены свидетели произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает СУ СК.