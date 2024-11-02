Восстановлено нарушение электроснабжения в Большечерниговском районе

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В 16.50 02.11.2024 в ОДС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение об аварийном отключении на подстанции расположенной по адресу: м.р. Большечерниговский, н.п. Поляков, ул. Физкультурная, 24.

На время проведения работ без электроснабжения остались потребители 2 населенных пунктов Поляков и Кошки всего 222 частных жилых дома. Социально-значимые объекты под отключения не попали.

Для ликвидации происшествия привлекалось 19 человек, 7 единиц техники.

В 21.00, 2 ноября, нарушение электроснабжения потребителей восстановлено.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

Фото: freepik.com