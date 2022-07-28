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Волк напал на двух мальчиков в Дагестане, один ребенок погиб, второй госпитализирован

28 июля 2022 20:12
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Мальчики в возрасте 8 и 6 лет, находились на окраине села без присмотра взрослых.

Волк напал на двух мальчиков в Дагестане, один ребенок погиб, второй госпитализирован, организована проверка, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По предварительным данным, 28 июля в лесном массиве вблизи села Кидеро Цунтинского района волки напали на двоих мальчиков в возрасте 8 и 6 лет, находившихся на окраине села без присмотра взрослых. В результате полученных травм один ребенок скончался, второй - госпитализирован.

"По поручению прокурора республики Алексея Ежова организована проверка соблюдения требований федерального законодательства в связи с нападением волков на детей в Цунтинском районе", - говорится в сообщении.

Прокуратура республики даст оценку работе уполномоченных органов при регулировании поголовья хищных животных, а также проверит соблюдение требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.

Кроме того, прокуратурой поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной по данному факту, уточнили в ведомстве.

 

Фото:   pxhere

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