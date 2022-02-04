Я нашел ошибку
Главные новости:
В Нефтегорске сотрудники полиции по следам пальцев рук на флаконе парфюма раскрыли серию краж из магазинов
В Нефтегорске по следам пальцев рук на флаконе парфюма раскрыли серию краж из магазинов
В Самаре, в историческом парке «Россия – Моя история», открывается выставка «Точка зрения»
В Самаре, в историческом парке «Россия – Моя история», открывается выставка «Точка зрения»
Обледенение контактной сети парализовало движение трамваев в Самаре
Обледенение контактной сети парализовало движение трамваев в Самаре
Владимир Путин поддержал инициативы «Единой России» о дистанционной продаже рецептурных лекарств и возможности дистанционно выписывать электронные рецепты
Владимир Путин поддержал инициативы «Единой России» о дистанционной продаже рецептурных лекарств и возможности дистанционно выписывать электронные рецепты
4 из 10 работодателей хотят, чтобы сотрудники отвечали в мессенджерах в течение 15 минут
4 из 10 работодателей хотят, чтобы сотрудники отвечали в мессенджерах в течение 15 минут
В Самаре вынесен приговор вымогателям, похитившим мужчину
В Самаре вынесен приговор вымогателям, похитившим мужчину
самарцы стали на 86% чаще заказывать уборку на дом
Самарцы стали на 86% чаще заказывать уборку на дом
Военные помогают автомобилистам в Самарской области справиться со снежным пленом
Военные помогают автомобилистам в Самарской области справиться со снежным пленом
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.65
0.17
EUR 86.56
0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре, в историческом парке «Россия – Моя история», открывается выставка «Точка зрения»
Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова представит «Сказку о рыбаке и рыбке» в Самаре
В Нефтегорске прошел товарищеский матч по мини-футболу между полицейскими и студентами
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Военные помогают автомобилистам в Самарской области справиться со снежным пленом

4 февраля 2022 09:56
108
Военные помогают автомобилистам в Самарской области справиться со снежным пленом

Командование Самарского гарнизона на селекторном совещании поблагодарило военнослужащих, которые сегодня оказали помощь автомобилистам выехать из снежных сугробов.

- Нам звонили, что военнослужащие оказали помощь жителю региона вытащить машину из сугроба. Благодарили. Знаю, военнослужащие часто помогают, не остаются в стороне. Поэтому, прошу вас, товарищи командиры, своим решением объявить этим военнослужащим благодарности и ставить в пример, - сказал заместитель командующего 2-й армией ЦВО полковник Павел Олексюк на селекторном совещании.

В ночь на 3 февраля на Самарскую область обрушился снегопад. Он стал причиной транспортных проблем. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Даже были временно перекрыты федеральные дороги. Ограничения для движения грузовых и маршрутных транспортных средств были введены на участке с 93 по 132 км федеральной трассы М5 "Урал" на участке подъезда к г. Оренбургу со стороны Самарской области.

Видео можно посмотреть здесь.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
По информации главы Приволжского УГМС Айдара Мингазова, сильный снегопад продлится до 24.00 3 февраля.
3 февраля 2022  20:46
Всем миром: в работу по ликвидации последствий снегопада включится техника предприятий, организаций и МЧС 
382
«Уверен, с такими как вы, у нас все получится».
3 февраля 2022  16:08
Дмитрий Азаров встретился с лидерами бизнес – сообщества Самарской области
484
Дмитрий Азаров прервал плановое совещание с муниципалитетами и направил глав координировать ликвидацию последствий снегопада
3 февраля 2022  13:55
Дмитрий Азаров прервал плановое совещание с муниципалитетами и направил глав координировать ликвидацию последствий снегопада
885
Скачок сразу на 700: еще 3 692 жителей Самарской области заболели коронавирусом
3 февраля 2022  12:53
Скачок сразу на 700: еще 3 692 жителей Самарской области заболели коронавирусом
491
Дмитрий Азаров подписал новое постановление о мерах против коронавируса в Самарской области
3 февраля 2022  11:54
Дмитрий Азаров подписал новое постановление о мерах против коронавируса в Самарской области
523
Весь список