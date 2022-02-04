Военные помогают автомобилистам в Самарской области справиться со снежным пленом

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Командование Самарского гарнизона на селекторном совещании поблагодарило военнослужащих, которые сегодня оказали помощь автомобилистам выехать из снежных сугробов.

- Нам звонили, что военнослужащие оказали помощь жителю региона вытащить машину из сугроба. Благодарили. Знаю, военнослужащие часто помогают, не остаются в стороне. Поэтому, прошу вас, товарищи командиры, своим решением объявить этим военнослужащим благодарности и ставить в пример, - сказал заместитель командующего 2-й армией ЦВО полковник Павел Олексюк на селекторном совещании.

В ночь на 3 февраля на Самарскую область обрушился снегопад. Он стал причиной транспортных проблем. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Даже были временно перекрыты федеральные дороги. Ограничения для движения грузовых и маршрутных транспортных средств были введены на участке с 93 по 132 км федеральной трассы М5 "Урал" на участке подъезда к г. Оренбургу со стороны Самарской области.

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