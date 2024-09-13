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Водолазы вели поиски женщины, утонувшей на озере Большое Васильевское
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Водолазы вели поиски женщины, утонувшей на озере Большое Васильевское

13 сентября 2024 18:20
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Вызов поступил от мужа пропавшей. На берегу остались ее личные вещи.

13 сентября водолазы Поисково-спасательного отряда города Тольятти проводили водолазные поиски утонувшей женщины 1972 года рождения на озере Большое Васильевское в Ставропольском районе. 

Вызов поступил от мужа пропавшей. На берегу остались ее личные вещи.

Поисковые работы проводились водолазами в секторе оставленных вещей. Работу водолаза затрудняла «нулевая видимость» и толстый слой ила на дне водоема.

Тело утонувшей обнаружили на расстоянии 30 метров от берега, сообщает пресс-служба ПСС СО. 

 

Фото:   пресс-служба ПСС СО

Теги: Тольятти

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