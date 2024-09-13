Водолазы вели поиски, утонувшей на озере Большое Васильевское, женщины 

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13 сентября водолазы Поисково-спасательного отряда города Тольятти проводили водолазные поиски утонувшей женщины 1972 года рождения на озере Большое Васильевское в Ставропольском районе.

Вызов поступил от мужа пропавшей. На берегу остались ее личные вещи.

Поисковые работы проводились водолазами в секторе оставленных вещей. Работу водолаза затрудняла «нулевая видимость» и толстый слой ила на дне водоема.

Тело утонувшей обнаружили на расстоянии 30 метров от берега, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО