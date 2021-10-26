Водолазные поиски на набережной Волги: утонувшую женщину обнаружили с перекинутой через плечо сумкой с камнями

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"26 октября водолазы поисково-спасательного отряда специального назначения проводили водолазные поиски утонувшей женщины 1970 года рождения на левом берегу реки Волга около 131 дома по улице Максима Горького", - сообщили в пресс-службе ПСС СО.

Вызов поступил утром от жительницы из дома напротив. Она видела, как женщина скрылась под водой.

На берегу остались личные вещи утонувшей.

К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и скорой медицинской помощи.

Поисковые работы проводились водолазами в секторе оставленных вещей.

Тело женщины обнаружили на расстоянии 20 метров от берега. Через плечо была перекинута сумка с камнями. Видимо женщина решила свести счеты с жизнью.

Фото: ПСС СО