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Водолазные поиски на набережной Волги: утонувшую женщину обнаружили с перекинутой через плечо сумкой с камнями

26 октября 2021 15:04
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Вызов поступил от жительницы из дома напротив. Она видела,  как женщина скрылась под водой.

"26 октября водолазы поисково-спасательного отряда специального назначения проводили водолазные поиски утонувшей женщины 1970 года рождения на левом берегу реки Волга около 131 дома по улице Максима Горького", - сообщили в пресс-службе ПСС СО.

Вызов поступил утром от жительницы из дома напротив. Она видела,  как женщина скрылась под водой.

На берегу остались личные вещи утонувшей.

 К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и скорой медицинской помощи.

Поисковые работы проводились водолазами в секторе оставленных вещей.

Тело женщины обнаружили на расстоянии 20 метров от берега. Через плечо была перекинута сумка с камнями. Видимо женщина решила свести счеты с жизнью. 

 

Фото:    ПСС СО

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