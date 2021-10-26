Водолазные поиски на набережной Волги: утонувшую женщину обнаружили с перекинутой через плечо сумкой с камнями

"26 октября водолазы поисково-спасательного отряда специального назначения проводили водолазные поиски утонувшей женщины 1970 года рождения на левом берегу реки Волга около 131 дома по улице Максима Горького", - сообщили в пресс-службе ПСС СО.
Вызов поступил утром от жительницы из дома напротив. Она видела, как женщина скрылась под водой.
На берегу остались личные вещи утонувшей.
К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и скорой медицинской помощи.
Поисковые работы проводились водолазами в секторе оставленных вещей.
Тело женщины обнаружили на расстоянии 20 метров от берега. Через плечо была перекинута сумка с камнями. Видимо женщина решила свести счеты с жизнью.
Фото: ПСС СО