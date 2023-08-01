Водителю катера, который повредил ноги девочке на реке Сок, грозит уголовная ответственность

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Водителю катера, который порубил ноги 12-летней девочке на реке Сок, грозит серьезная уголовная ответственность. Об этом можно судить из сообщения, которое опубликовали представители Центрального межрайонного следственного управления на транспорте (Центральное МСУТ).

Известно, что ЧП произошло в воскресенье, 30 июля, недалеко от села Малая Царевщина в Красноярском районе. Здесь винтом катера задело 12-летнюю девочку. После инцидента ребенка отправили в больницу имени Середавина, пишет 63.ру.

— Ребенка привез в медучреждение отец вместе со скорой. В ночь на понедельник, 31 июля, ее прооперировали. Сейчас девочка находится в реанимации. Врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое. Им удалось спасти ноги ребенка, но сможет ли она ходить, пока медики не прогнозируют. Сейчас еще необходимо восполнить большую потерю крови, — сообщили в больнице Середавина.

По информации телеграм-канала Baza, водитель катера скрылся. Его разыскивают следователи. Также силовики опрашивают всех свидетелей инцидента. Но теперь предполагаемому виновнику происшествия грозит серьезное наказание.

— Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью», — заявили в Центральном МСУТ.