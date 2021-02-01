Водителю фуры, попавшему в ДТП под Сызранью с 12 погибшими, предъявили обвинение

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Водителю фуры DAF, 29 января попавшему в ДТП с 12 погибшими под Сызранью, предъявлено обвинение, сообщили в прокуратуре Самарской области.

По данным ведомства, 31-летний гражданина Казахстана был задержан в ночь на 30 января. 31 января было предъявлено обвинение по ч. 5 ст 264 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц).

По версии следствия, управляя груженной фурой DAF с казахстанскими номерами, водитель выбрал скорость без учета особенностей и состояния транспортного средства, а также груза, дорожных и метеорологических условий. При этом выехал на встречную полосу, не убедившись в том, что полоса она свободна на достаточном расстоянии.

При ознакомлении с обвинением, мужчина воспользовался правом не свидетельствовать против себя.

Следствие считает, что причастность водителя фуры к преступлению подтверждается показаниями свидетелей, протоколами осмотров места происшествия, транспортных средств и иными собранными по делу доказательствами, пишет Волга Ньюс.

31 января на суде по избранию обвиняемый просил не заключать его под стражу, так как, по его словам, скрываться не намерен, а в Самарской области у него есть родственники, у которых он может жить под подпиской о не выезде.

Напомним, ДТП на трассе М-5 в Сызранском районе произошло примерно в 19:20. Грузовик DAF столкнулся с Сhevrolet Niva и микроавтобусом Citroen, ехавшим из Сызрани в Ульяновскую область. Погибли 12 человек - водитель микроавтобуса и пассажиры. 10 из них - жители Ульяновской области.

В тот же день было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Ранее сообщалось, что по предварительной версии полиции у грузовика занесло полуприцеп.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области