Водителя грузовика в тольятти осудили за травму пассажира

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Действия мужчины квалифицированы следствием как причинение тяжкого вреда здоровью.

В ноябре прошлого года в г. Тольятти произошло дорожно-транспортное происшествие с участием водителя грузового автомобиля «ГАЗ». Двигаясь по Обводному шоссе в направлении Поволжского шоссе, 55-летний водитель грузовика при осуществлении маневра «поворот налево» не выбрал безопасную скорость и допустил наезд на ограждение. В результате происшествия 60-летний пассажир получил множественные травмы, которые были квалифицированы следствием как тяжкий вред здоровью.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Следствием собраны доказательства того, что фигурант имел возможность, оценив дорожную ситуацию, заранее снизить скорость и избежать столкновения с ограждением. Подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, с предъявленным ему обвинением согласился, в содеянном раскаялся.

Комсомольский районный суд г. Тольятти, изучив материалы уголовного дела, признал фигуранта виновным и назначил ему в качестве наказания один год ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.