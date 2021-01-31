Водителя фуры, которая врезалась в микроавтобус под Самарой, задержали

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Силовики выясняют подробности жуткого ДТП, которое произошло на 873-м километре трассы М-5 в Самарской области. В аварии погибли 10 человек, еще двое скончались позже в больнице.

— Водителя фуры задержали, — сообщил 63.RU источник, знакомый с ситуацией.

Какие следственные действия с ним сейчас проводят, пока не ясно. Напомним, под Сызранью столкнулись фура, «Шевроле-Нива» и пассажирский микроавтобус. Водитель большегруза 1989 года рождения двигался со стороны Ульяновской области в направлении Сызрани. По предварительной версии полиции, полуприцеп занесло на встречную полосу движения, где в этот момент и ехал автобус под управлением мужчины 1983 года рождения. По факту ДТП силовики возбудили уголовное дело.

На месте погибли 10 человек: 4 женщины и 6 мужчин, среди них был и водитель «Ситроена». Позже в больнице умерли еще 2 человека. Всех пострадавших доставили в горбольницу Сызрани. Известно, что троим понадобилась срочная операция. Состояние остальных врачи оценивают как тяжелое и средней тяжести, шестеро подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Среди пассажиров, попавших в ДТП, оказался и полугодовалый ребенок. В ночь на субботу, 30 января, его перевезли из Сызрани в областную больницу Середавина в Самару.

Водитель фуры практически не пострадал и после медосмотра от помощи врачей отказался. Кроме возраста о мужчине ничего не известно. Есть информация, что фура ехала с казахстанскими номерами и в прицепе в момент ДТП было 20 тонн бананов.

31 января объявлено днем траура.