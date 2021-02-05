Водители стремятся оформлять ДТП без вызова ГИБДД и аварийного комиссара

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В 2021 году водители могут начать оформлять заявки на урегулирование убытков по ОСАГО онлайн.

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект с такой нормой в декабре 2020 года. Уже сегодня многие водители предпочитают оформлять ДТП по Европротоколу через приложение «Помощник ОСАГО» или передавать данные об обстоятельствах ДТП с помощью приложения «ДТП Европротокол». Особенно удобной процедура стала после модернизации первого из них и расширения его работы на всю территорию РФ. Эксперты страховой отрасли рассказали проекту «ОСАГО: общественная экспертиза», разгрузят ли приложения сотрудников ГИБДД и актуальна ли такая профессия, как аварийный комиссар.

Заместитель начальника управления методологии урегулирования убытков Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Андрей Маклецов отмечает, что оформление извещения о ДТП через приложение «Помощник ОСАГО» и фиксация данных о ДТП через «ДТП Европротокол» уже сегодня способствуют уменьшению нагрузки на сотрудников ГИБДД, облегчая водителям процедуру оформления.

«В Правилах дорожного движения не прописана обязанность сотрудников Госавтоинспекции в обязательном порядке выезжать на место происшествия. Документ предписывает действовать следующим образом: если водители не могут оформить ДТП в рамках процедуры Европротокола, то следует звонить ГИБДД для вызова инспектора», - пояснил А.Маклецов, - «Сегодня Европротокол, если выполнены все требования к возможности использования этой процедуры, быстро и легко работает онлайн через приложение «Помощник ОСАГО». На все про все автомобилистам требуется около 20 минут. Поэтому, если мы говорим о лёгких происшествиях, вызывать сотрудников ГАИ смысла нет. Многие водители уже понимают это и при возможности действуют самостоятельно. Конечно, желающие оформить все по старинке могут воспользоваться специальными бумажными бланками извещения о ДТП».

Благодаря постоянной модернизации приложений РСА, процедура оформления страховых случаев онлайн становится проще и доступнее. Автомобилисты все чаще предпочитают обмениваться документами и информацией со страховыми компаниями в электронном формате. По данным РСА за 2020 год количество фотофиксаций данных о ДТП, произведенных в приложении «ДТП Европротокол», в месяц выросло с 1 тысячи до 3,5 тысяч.

«Что касается вызова на место происшествия аварийных комиссаров, будем надеяться, что и у них станет меньше работы. В том же «Помощнике ОСАГО» происходит автоматическая фиксация местоположения, где делались фотографии пострадавших автомобилей. Также фиксируется время и есть ряд других функций, позволяющих снижать вероятность мошенничества со стороны недобросовестных лиц при оформлении документов о ДТП. Благодаря этому помощь аварийных комиссаров для регистрации страхового случая требуется страховщикам все реже», - подчеркнул Андрей Маклецов.

В свою очередь координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов считает, что в России нужна система страховых комиссаров для помощи людям, которые не могут или не желают пользоваться мобильными приложениями для урегулирования страховых случаев в цифровом формате, сообщает пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза»,