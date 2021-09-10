Водитель в Сызрани сбил 13-летнего мальчика и уехал

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8 сентября 2021 года в 16 часов 00 минут, неустановленный̆ водитель, управляя легковым автомобилем (белого цвета), двигаясь по проспекту Комарова г. Сызрань в районе дома №1, совершил наезд на 13-летнего мальчика, который находился на тротуаре.

Водитель транспортного средства, не оказав помощь пострадавшему, скрылся с места ДТП.

Мальчик самостоятельно обратился в лечебное учреждение с травмой ноги. Медиками подростку назначено амбулаторное лечение.

Всем, кому что-либо известно о личности, местонахождении разыскиваемого и обстоятельствах ДТП, просьба сообщить по телефону: (8464) 33-38-66 либо 112 (с моб.). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное и приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.

Напоминаем, что водитель, причастный к дорожно-транспортному происшествию, должен принять все меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим и сообщить о случившемся в полицию. За оставление места ДТП предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.