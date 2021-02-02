Водитель УАЗика сбил женщину-пешехода в Самарской области

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1 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП с пострадавшими. При этом 4 человека получили ранения различной степени тяжести. Ни один человек не погиб. По вине нетрезвого водителя не произошла ни одна авария.

Одно из ДТП произошло в 11:15 в Сергиевском районе п. Суходол. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что водитель 1968 года рождения, управляя автомобилем «УАЗ 3309», совершая левый поворот с ул. Победа на ул. Школьная со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении пешеходу, в результате чего совершил наезд на женщину 1950 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева, сообщает облМВД. В результате ДТП пострадала женщина-пешеход, она была госпитализирована.