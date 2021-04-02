Водитель Toyota в Красноярске столкнулся с экипажем ДПС и въехал в автосалон

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Водитель Toyota в Красноярске, уходя от погони, столкнулся с экипажем ДПС и въехал в автосалон, где повредил дорогую иномарку, сообщает пресс-служба управления МВД по краю.

В полиции пояснили, что о, возможно, нетрезвом водителе за рулем Toyota экипажу ДПС сообщил автомобилист ночью в пятницу. На требование инспекторов остановиться водитель не реагировал.

"Инспекторы ДПС на одном из перекрестков города опередили машину нарушителя и попытались заблокировать дальнейшее движение патрульным автомобилем. Однако водитель начал движение и совершил столкновение с экипажем, после чего уехал с места ДТП. Продолжая движение, водитель въехал в здание одного из автосалонов в Центральном районе краевого центра, повредив находящуюся внутри дорогостоящую иномарку. После чего мужчина был задержан полицейскими", - говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что ранее между мужчиной и охранником салона произошел конфликт, после чего на посетителя составили административный протокол за хулиганство. В ведомстве сообщили, что на водителя составлен целый ряд административных материалов: неповиновение требованиям представителей власти, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречку, оставление места ДТП, пишет РИА Новости.

Фото: Фото pixabay.com