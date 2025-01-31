Водитель скрылся: полицейские устанавливают обстоятельства гибели мужчины в Кинельском районе

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В ночное время в полицию поступило сообщение об обнаружении на 2 км а/д "Усть-Кинельский- Новый-Сарбай-Урал- Муханово" трупа мужчины. Сотрудник дежурной части незамедлительно направил по указанному адресу ближайшие автопатрули и следственно-оперативную группу, сообщил о случившемся руководству территориального отдела полиции.

Полицейские установили личность погибшего, провели осмотр места происшествия, обнаружили и изъяли фрагмент кузова легкового автомобиля.

По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, 31.01.2025 года в 00-08 час. водитель, управляя автомобилем (предположительно, кроссовером JAC G6), совершил наезд на мужчину 1982 года рождения, после чего, не оказав помощи пострадавшему, скрылся. Пешеход скончался на месте ДТП.

Сотрудники полиции осуществляют комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, скрывшегося с места ДТП и возможных свидетелей.

Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, не оставаться безучастными и сообщить информацию в ближайший отдел полиции, в Госавтоинспекцию МО МВД России «Кинельский по адресу г. Кинель, ул. Орджоникидзе 123А, либо по телефону: 8846 636 24 77, 102.