Водитель скорой помощи и фельдшер погибли при столкновении их машины с грузовиком в Башкирии

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Водитель автомобиля скорой помощи и фельдшер погибли в результате столкновения их машины с грузовиком в Уфимском районе Республики Башкирия, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе регионального ГИБДД.

"По предварительным данным, водитель скорой помощи совершил наезд на "Камаз", который остановился для замены колеса", - рассказал собеседник агентства.

Водитель кареты скорой помощи и фельдшер умерли до того, как им была оказана помощь. По факту ДТП начали проверку.

Также стало известно, что бригада скорой перед аварией перевозила больного в ковидный госпиталь в селе Зубово и возвращалась домой в Иглинский район. Погибшему водителю было 55 лет, фельдшеру - 26 лет.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС