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Водитель сбил лося в Волжском районе

20 сентября 2021 11:46
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Водитель сбил лося в Волжском районе

19 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 15 ДТП, в которых 16 человек получили ранения различной степени тяжести. 

Так, в 17-20 час. на территории Волжского района водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем марки «HYUNDAI SOLARIS», двигался по автодороге М-5 «Урал» со стороны г. Уфа. Он на 1011 километре не выбрал безопасную скорость движения и сбил лося, пересекавшего проезжую часть дороги. В результате ДТП пострадал водитель, для оказания помощи доставлен в медицинское учреждение.

Теги: ДТП

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