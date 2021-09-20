Водитель сбил лося в Волжском районе

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19 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 15 ДТП, в которых 16 человек получили ранения различной степени тяжести.

Так, в 17-20 час. на территории Волжского района водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем марки «HYUNDAI SOLARIS», двигался по автодороге М-5 «Урал» со стороны г. Уфа. Он на 1011 километре не выбрал безопасную скорость движения и сбил лося, пересекавшего проезжую часть дороги. В результате ДТП пострадал водитель, для оказания помощи доставлен в медицинское учреждение.