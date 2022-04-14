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Водитель самарской фирмы продавал топливо налево

14 апреля 2022 10:27
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Водитель самарской фирмы продавал топливо налево

Руководитель одной из фирм, специализирующейся на оптово-розничной продаже автошин, автоуслугах и грузоперевозках, обратился за помощью в ОП №3 УМВД России по г. Самаре. Он сообщил, что при проверке документации и сверке топливных карт выявлен несанкционированный расход дизельного топлива.

В ходе проверки сотрудники органов внутренних дел провели комплекс мероприятий по документированию и раскрытию преступления. Осмотрены офисные помещения компании, опрошены её работники, изъяты и изучены многочисленные документы, путевые листы и выписки операций по топливным картам. Опрошены работники заправочных станций, изучен материал камер видеонаблюдения, установленных на АЗС. В результате проведенной работы оперативники установили, что топливными картами, с которых похищалось топливо, пользовался 46-летний водитель автомобильного фургона. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

Злоумышленник не стал отрицать своей причастности к противоправному деянию и пояснил следователям, что присвоением чужого имущества занимался с конца 2019 года по март 2021 года.

На автозаправочных станциях при помощи топливных карт он получал по безналичному расчету топливо, а затем реализовывал его водителям большегрузов, как в больших городах, так и на трассах, примерно, раз в неделю. Как установили следователи, общий ущерб, причиненный организации, составил более 300 000 рублей. Ранее не судимому водителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере).

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре расследование уголовного дела завершено.  С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в Советский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.

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