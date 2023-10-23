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Водитель на трассе в Тольятти насмерть сбил пешехода и скрылся

23 октября 2023 09:47
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Водитель на трассе в Тольятти насмерть сбил пешехода и скрылся

Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются очевидцы и водитель, скрывшийся с места ДТП в г.Тольятти на трассе М-5.

Всем, кому что-либо известно об обстоятельствах ДТП, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по тел. 8(8482) 93-60-51.

Полицейскими, в рамках проверки по сообщению очевидца  дорожно-транспортного происшествия, установлено, что 22.10.2023 года примерно в 23:10 час. на 978 км  автодороги «М5-«Урал»» водитель, управляя автомобилем (предположительно, большегруз DAF со светлой кабиной), стал участником ДТП,  после чего, не остановившись, уехал с места происшествия. На месте аварии обнаружен труп мужчины-пешехода.

Сотрудники полиции осуществляют комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, скрывшегося с места ДТП и возможных свидетелей.

Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, не оставаться безучастными и сообщить информацию по телефону: 8(8482) 93-60-51 или 102 (с моб.). Либо обратиться по адресу: г. Тольятти, ул. Л.Толстого, 39.
Госавтоинспекция предупреждает, что за оставление места ДТП и неоказание своевременной помощи, повлекшей смерть или тяжкий вред здоровью, может наступить уголовная ответственность, предусмотренная ст. 264 УК РФ.

Теги: ДТП

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