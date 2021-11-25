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Отделение перестало выходить на связь.
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Во время спасательных работ на шахте "Листвяжная" в Кузбассе пропало звено горноспасателей

25 ноября 2021 19:43
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Отделение перестало выходить на связь.

Звено горноспасателей перестало выходить на связь во время спасательных работ на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, подтвердили в пресс-службе МЧС РФ, передает ТАСС.

"Около 15 часов отделение горноспасателей, которые проводили спасательную операцию на дальнем рубеже, перестало выходить на связь. Организованы их поиски", - сказали в МЧС.

В ведомстве добавили, что связь со звеном была потеряна после решения о приостановке операции из-за превышения допустимой концентрации газов. "На месте выработок концентрация метана превысила 6%, оксида углерода - более 0,25%. Создалась вероятность взрыва газа. Было принято решение приостановить спасательные работы и вывести все подразделения на поверхность", - уточнили в пресс-службе.

 

Фото:    Максим Киселев/ТАСС

 

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