Во время снегопада в Волжском районе столкнулись ЛАДА и иномарка

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3 января на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП с пострадавшими. При этом 18 человек получили ранения различной степени тяжести. Пять человек погибли.

Одно из ДТП произошло 3 января около 04.50 в Волжском районе. По предварительным данным инспекторов ГИБДД, в районе 5 750 км автодороги "Обход г. Самара" водитель - мужчина 1958 года рождения, управляя автомашиной Санг Йонг, двигаясь со стороны автодороги "Самара-Большая Черниговка" в направлении автодороги "Самара-Волгоград" в условиях снегопада не справился с управлением, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, в результате чего совершил столкновение с автомашиной Лада Веста под управлением мужчины 1986 года рождения, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП водитель отечественной легковушки доставлен бригадой скорой помощи в медицинское учреждение, сообщает облМВД.