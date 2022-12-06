Во Владивостоке произошел пожар в ресторане Zuma

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Пожар произошел в здании ресторана на улице Фонтанной во Владивостоке, сообщили ТАСС в региональном главке МЧС.

"По оперативным данным, 7 декабря в 00:57 (17:57 мск) на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании в здании ресторана на улице Фонтанной во Владивостоке. На момент прибытия пожарных второй этаж и крыша здания были охвачены пламенем. На данный момент площадь пожара составляет около 500 кв. м", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что пожарные начали работу на месте возгорания через три минуты после поступления информации о ЧП. "По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На месте работают силы и средства МЧС России в количестве 15 единиц пожарной техники и 54 человек личного состава. Информация уточняется", - отметили в ведомстве. Название ресторана в ведомстве не уточнили.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах города, возгорание произошло в ресторане Zuma. Ресторан паназиатской кухни Zuma расположен на улице Фонтанной во Владивостоке недалеко от побережья. По версии ресторанной премии Wheretoeat, Zuma в 2022 году занял первое место в рейтинге ресторанов восточной части России.

Фото: соцсети